بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب السائقين بعدم المغالاة في "الأجرة"

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، اليوم الخميس، موقف مدينة أسوان، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، لما للقرار من تأثير على تعريفة الركوب.

واستمع مدير الأمن خلال تفقده للموقف لأراء السائقين والركاب بشأن الزيادة، وطالب بعدم المغالاة في رفع الأسعار.

وقال مدير أمن أسوان: "ستحدد اليوم التعريفة الجديدة للمواصلات بأسوان سواء على الخطوط الداخلية أو بين المحافظات، وسيجري إعلانها وبدء تطبيقها من الغد".

وأكد مدير الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة مع السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.