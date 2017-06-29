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بعد رفع أسعار الوقود.. محافظ سوهاج يتلقى شكاوى المواطنين عبر "واتس آب"

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مصراوي Masrawy

بعد رفع الوقود.. محافظ سوهاج يتلقى شكاوى المواطنين عبر "واتس آب"

02:22 م الخميس 29 يونيو 2017

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بالمواقف على مستوى المحافظة، لمتابعة الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ورقم "الواتس آب" 01153618161 والخط الساخن 4608073.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تأتي ضمن خطة ، للإصلاح الاقتصادى وخفض عجز الموازنة، وهو ما ينعكس على تحسين الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين بقطاعات مختلفة، منها الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد "عبد المنعم" أن تلك الخيارات حتمية في المرحلة الراهنة ونتائج عدم تطبيقها ستكون أسوأ بكثير، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث ، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، بنطاق المحافظة، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، المقرر الإعلان عنها خلال ساعات.

وأضاف "عبد المنعم" أن القائمة تضمنت الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها: "البنزين، السولار، والبوتاجاز" بعد تحريكها والتى تضمنت سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80، و 5 جنيهات للتر 92، كما تحرك سعر السولار إلى 3.65 جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز إلى 30 جنيها للأسطوانة المنزلية، والتجارية إلى 60 جنيهًا والاستلام من المستودع.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

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