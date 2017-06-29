محافظ سوهاج: إنشاء منطقة حرة على مساحة 476 فدانا

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، معاينة لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الأيام القليلة القادمة، الموقع الذي حددته المحافظة على مساحة 476.19 فدانًا بالقرب من المرافق العامة، على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" لإنشاء منطقة حرة عامة.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء منطقة حرة عامة بسوهاج، يعد منارة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى صعيد مصر، بهدف إقامة مشروعات تصديرية توفر فرص عمل لأبناء الصعيد عامة وسوهاج خاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة ونمو الصادرات الخارجية للبلاد.

وأشار المحافظ إلى أهمية إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة سوهاج في تنمية مواردها بما يؤول إليها من مقابل الانتفاع بالعملات الحرة، وكذلك تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحركة التجارة والتصنيع بنظام الاستثمار الداخلي للمشروعات المقامة بالمحافظة لتلبية احتياجات المشروعات التصديرية التي تقام بالمنطقة الحرة.

وأضاف عبدالمنعم، أن المعاينة ستكون بحضور ممثلين من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومديرية المساحة والتخطيط العمراني وأملاك الدولة والأجهزة المسئولة عن المرافق بالمحافظة، حيث سيتم معاينة الموقع علي الطبيعة ومصادر المرافق المحيطة به ومدى قدرتها على توفير خدماتها للمنطقة، وكذلك الوقوف على مدى صلاحية الموقع لإنشاء المنطقة الحرة وفقًا لضوابط واشتراطات المناطق الحرة العامة.