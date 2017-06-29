وكيل «صناعة البرلمان»: تحريك أسعار الوقود يؤثر سلبًا على أغلب الصناعات

التحرير

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قال النائب محمد أحمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود والمحروقات الذى أصدرته كان يجب تأجليه، حتى يحتفل المواطنين بعيد ثورة 30 يونيو بدون قلق فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الوقت غير مناسب على الإطلاق.

وأضاف الزيني، فى تصريح لـ:"التحرير"، أن هذا القرار سيؤثر على أغلب السلع والخدمات، وستظهر تداعياته خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه يُضعف القوة الشرائية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على أغلب الصناعات، نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

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وأعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.