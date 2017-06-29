هل يلقى طنطاوى مصير عكاشة والسادات بعد توصية عبد العال بإسقاط عضويته؟

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«ما حدث من النائب أحمد طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، والواقعة مسجلة صوتا وصورة»، هذه الكلمات كان رأى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25- 30 الذى تستمع له لجنة القيم يوم الأحد المقبل.

ويحضر طنطاوى أمام لجنة القيم ليرد على، ما هو منسوب إليه، بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة، والمذكرة الواردة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية.

كانت مشادة قد وقعت بين طنطاوى ورئيس جمعية الجغرافية المصرية، خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية «تيران وصنافير» داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث اعترض طنطاوى على كلامه.

هل تصريح عبد العال سيكون بمثابة ضوء أخضر للجنة القيم لاقتراح عقوبة إسقاط العضوية عن طنطاوى ويلقى مصير كل من النائبين توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات، خاصة أن العلاقة بين عبد العال وطنطاوى ليست على ما يرام ووقعت بينهما أكثر من مشادة؟.

كانت أول مشادة بين طنطاوى وعبد العال فى بدايات دور الانعقاد الأول، خلال مناقشة القانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بعدم الطعن على عقود الحكومة، حيث صادر عبد العال على كلام طنطاوى وفصل عنه الميكروفون.

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وقال عبد العال لطنطاوى: «شكرًا سيادة النائب.. أنت غير موافق على القانون، اتفضل اجلس.. أبديت وجهة نظرك، خلاص اجلس فى مكانك.. سأضطر لتطبيق اللائحة على النائب أحمد الطنطاوى.. أطلب إخراج النائب أحمد طنطاوى من القاعة»، وأخذ تصويتًا من النواب الموجودين وقال: «أغلبية اخرُج خارج القاعة».

أما المرة الثانية فكانت واقعة «البلوفر» الشهيرة، أثناء جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، فبعد تصويت طنطاوى قال له عبد العال: «شكرا سيادة النائب، وأتمنى شاكرًا ألا تحضر بهذا الزى فى قاعة المجلس، هذا زى غير مقبول».

ورد طنطاوى: «غير مقبول وفقًا للائحة ولا للهوى؟».

وقال عبد العال: «أرجو سيادة النائب أن يلتزم بأدب الحديث، التقاليد البرلمانية والسوابق البرلمانية تمنع حضور النائب بهذا الزى، إحنا مش فى ملعب كرة هنا، هذا الزى ممنوع، لن أقبول دخول هذه القاعة بهذا الزى».