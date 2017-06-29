خبير طاقة: خفض دعم البترول يهدف إلى تطوير كل الخدمات

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قال الدكتور محمد السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة بجامعة القاهرة: إن "قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود، صباح اليوم، تأتي في إطار إعادة هيكلة الدعم"، لافتًا إلى أن هذه الهيكلة بدأت بخطوات سابقة، وهذه الإجراءات استكمال لها.

وأضاف السبكي، خلال مداخلة عبر فضائية "أون لايف": "تخفيض الدعم للمواد البترولية سيتم توجيهه إلى أنشطة اقتصادية أخرى تحتاج إليها الدولة، كأنشطة متعلقة بالصحة والعملية التعليمية، ما يؤدي إلى تطوير كل الخدمات".

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وأكد أستاذ تخطيط الطاقة بجامعة القاهرة، أن خفض الدعم أيضًا يهدف إلى ترشيد الاستخدام من قِبل المواطنين للطاقة.