بلومبرج: رفع أسعار الوقود بمصر جاء في وقت حساس

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أثار قرار رفع سعر الوقود في مصر اهتمام وسائل الإعلام الدولية، حيث قالت وكالة " بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بناء على رؤية الحكومة بأنه يجعلها تسير قدما في الإصلاحات الرامية إلى خفض العجز في الميزانية، وإحياء الاقتصاد الذي يضغط أيضا على المستوى المعيشي للأسر.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن هذة الخطوة جاءت قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، وهو ما يعتبر وقتا حساسا بالنسبة للحكومة التي تحاول موازنة الأمور، لكنها حذرة من الاضطرابات التي تقع بين سكان مصر البالغ عددهم 93 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر.

وبدورها قالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين في شركة "أرقام كابيتال" التي تتخذ من دبي مقرا لها ان "إن رفع أسعار المحروقات كان ضرورة ولم يكن ممكنا التأجيل لتأثير ذلك سلبيا على الموازنة"، مضيفة أن "السنة المالية القادمة ستشهد بداية جديدة، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة ".

وتابعت الدسوقي بالقول: "إن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل الأسر والشركات، الأمر الذي قد يخفف من أثرها النفسي، ومع ذلك فان معدل التضخم قد يزيد على المدى القصير قبل أن ينخفض مرة أخرى فى نوفمبر".

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يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

ورفعت الحكومة سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %. وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%. وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100 % إلى 30 جنيها من 15 جنيها.