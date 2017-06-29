هدوء في أسوان بعد رفع أسعار الوقود.. ومدير الأمن يحتوي غضب المواطنين

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حالة من الهدوء شهدتها مدينة أسوان، رغم قرار زيارة أسعار الوقود للسيارات اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، فيما انفرد عدد من أصحاب السيارات برفع التعريفات المقررة لخطوط السير، مستغلين العطلة الرسمية التي اعتمدتها الحكومة اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد عدد من المواطنيين أن السائقين قاموا برفع أسعار خطوط السير الداخلية بين أسوان ومناطق السيل والتأمين الصحي إلى 150 قرشًا بدلا من جنيهًا، وخط أسوان / صحاري إلى 250 قرشًا بدلًا من جنيهين.

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من جهته انتقل اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إلى موقف الأقاليم بدائرة مدينة أسوان، لاحتواء غضب المواطنيين و السائقين عقب إقرار الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى ضبط عمل سيارات النقل الجماعي وفقًا للتعريفات المقررة، لحين اعتماد التعريفات الجديدة.