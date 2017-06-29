خبير اقتصادي: رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبا على المواطن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور حسام عبد القادر، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن "قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود، اليوم، يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنه سابقًا، و وفقًا لرؤية صندوق النقد الدولي لهذا البرنامج الإصلاحي".

وأضاف "عبد القادر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يُؤخذ على نظام العلاج الذي يفرضه صندوق النقد، له آثار اجتماعية سلبية، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموزانة من 9.8 في العام الماضي، إلى 9%، وهذه نسبة كبيرة.

وتابع: "الحكومة تقول إن رفع الأسعار لصالح المواطن البسيط، في حين أن بنزين 80 الذي يعتمد عليه النقل الثقيل للبضائع ونقل الركاب، والذي يمس المواطن العادي، وأنبوبة البوتجاز التي يستخدمها المواطن العادي؛ عليهم أكبر الزيادات".

شاهد أيضا

واستكمل أستاذ الاقتصاد قائلًا: "المفارقة أن أسعار النفط عالميًا في الاتجاه نحو الهبوط.. والقرارات تجعلني أتخوف من آثارها اجتماعيًا، الحكومة مضطرة لهذه الإجراءات، لكن الآثار ستكون سلبية جدًا على المواطن العادي، خاصةً أن الإجراءات تأتي بعد تعويم الجنيه الذي أثر سلبيًا على دخل المواطن".