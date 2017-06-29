طوارئ بكفر الشيخ بعد زيادة أسعار الوقود

كفر الشيخ - إسلام عمار



أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، رفع حالة الاستعداد القصوى، على مستوى المحافظة، لمتابعة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلغ والخدمات، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية، وإدارة المواقف بالمحافظة، والأجهزة المعنية، من المرور، ومباحث المرور، والتموين، ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف، ومحطات الوقود، ومستودعات الغاز، بنطاق المحافظة، بحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات وأسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة.

ووجه المحافظ بتحصيل الفروق طبقًا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول "خزينة الدولة"، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، والتى يجرى إعلانها خلال ساعات قليلة، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، لعدم استغلال المواطنين، بعد قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، وفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها، تضمنت، سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بدلًا 235 قرشا، و5 جنيهات للتر بنزين 92 بدلًا من 350 قرشًا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه.

كما تحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، والتجارية من 30 إلى 60 جنيها، والاستلام من المستودع.

فيما اعلن محافظ كفر الشيخ، تخصيص الخط الساخن 114 وإدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، وصفحتها الرسمية عبر موقع التاصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين.



يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير البترول المهندس طارق الملا، عقدا مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، التي تأتى ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وضبط الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الدعم.