تحذير أممي من حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة دمار شامل

كتبت – إيمان محمود:

حذرت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، من أن خطر حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة دمار شامل يرتفع، مطالبة المجتمع الدولي من بذل الجهود لتجنب ذلك.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن تحسين التعاون الدولي أمر ضروري إذا ما قررت الدول منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

وبدأت إيزومي إحاطتها في الجلسة التي عُقدت بمجلس الأمن، يوم الأربعاء، بالإشارة إلى أن إمكانية حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل لا تزال تشكل "تهديدًا كبيرًا" للأمن العالمي.

وعلى الرغم من إحراز تقدم في السنوات الأخيرة للتقليل من هذه المخاطر، إلا أن الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لا تزال ملحة.

وسلطت إيزومي الضوء على أن التكنولوجيات التي كانت متاحة في السابق للخبراء العسكريين فقط، أصبحت الآن متاحة لجمهور أوسع.

وشددت على قيمة الجهود الوطنية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت: "كشفت الهجمات الإرهابية الأخيرة أوجه قصور في التفاعلات بين الأجهزة الأمنية حتى في البلدان التي تتكامل سياساتها بشكل عميق. وسيكون التنسيق وتبادل المعلومات أمرين حيويين للتغلب على أوجه القصور هذه. وينبغي على جميع الدول الأعضاء زيادة تعزيز ضوابط التصدير، والعمل على منع أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل، وضمان أمن السلع والمواد الحساسة."

وحثت ناكاميتسو الدول على البقاء يقظة، مضيفة أن الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بالعمل معها حول هذه القضية.