أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (12) من "الداعية": بدء أولى حلقات برنامج "الشيخ حسن" و"مي" تعترف بحبها للشيخ يوسف

Google+ Print
الحلقة (12) من "الداعية": بدء أولى حلقات برنامج "الشيخ حسن" و"مي" تعترف بحبها للشيخ يوسف الحلقة (12) من "الداعية": بدء أولى حلقات برنامج "الشيخ حسن" و"مي" تعترف بحبها للشيخ يوسف

كتب : سهيلة حامد منذ 40 دقيقة

شهدت بداية الحلقة الـ(12) من مسلسل "الداعية" مشهد اعتداء "عليش" على "نعمة" ليجبر والدها على الزواج لكنها كانت في صدمة قوية تجاهه، ثم توجه "عليش" إلى والدها وطلب الزواج منها لكنها رفضت لأنها لم تثق فيه.

أرسلت "مي" باقة ورد للشيخ يوسف، وطلبت مقابلته واعترفت له بأنها تحبه فاقترح عليها فرصة للتعرف على بعضهم بشكل أكبر.

بدأت أولى حلقات برنامج "الدين والنساء" للشيخ حسن، والذي أشاد به صاحب القناة مشيرا إلى أنه سيشكل ضغط على الشيخ يوسف في القناة، ومن جانبها أعربت خديجة عن غيرتها الشديدة من محتوى البرنامج والحديث عن النساء، كما طلب منه الشيخ يوسف تغيير الحديث عن النساء أيضا.

انتهت أحداث الحلقة باعتداء قطاع الطرق على "نسمة" أثناء عودتها إلى منزلها بسيارتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر