الحلقة (12) من "الداعية": بدء أولى حلقات برنامج "الشيخ حسن" و"مي" تعترف بحبها للشيخ يوسف

كتب : سهيلة حامد منذ 40 دقيقة

شهدت بداية الحلقة الـ(12) من مسلسل "الداعية" مشهد اعتداء "عليش" على "نعمة" ليجبر والدها على الزواج لكنها كانت في صدمة قوية تجاهه، ثم توجه "عليش" إلى والدها وطلب الزواج منها لكنها رفضت لأنها لم تثق فيه.

أرسلت "مي" باقة ورد للشيخ يوسف، وطلبت مقابلته واعترفت له بأنها تحبه فاقترح عليها فرصة للتعرف على بعضهم بشكل أكبر.

بدأت أولى حلقات برنامج "الدين والنساء" للشيخ حسن، والذي أشاد به صاحب القناة مشيرا إلى أنه سيشكل ضغط على الشيخ يوسف في القناة، ومن جانبها أعربت خديجة عن غيرتها الشديدة من محتوى البرنامج والحديث عن النساء، كما طلب منه الشيخ يوسف تغيير الحديث عن النساء أيضا.

انتهت أحداث الحلقة باعتداء قطاع الطرق على "نسمة" أثناء عودتها إلى منزلها بسيارتها.