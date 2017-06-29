رئيس الوزراء الهندي يدين هجمات الهندوس على المسلمين بسبب اللحوم

نيودلهي (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس المواطنين الهندوس المتطرفين الذين يشنون هجمات عنيفة على المسلمين بسبب الاشتباه في تناولهم لحوم البقر أو ذبح البقر.

وتأتي تصريحات مودي بعد يوم من احتجاج الالاف في مدن هندية، على مقتل مراهق مسلم الأسبوع الماضي.

وتعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند البقر كائن مقدس، ويحظر ذبحه في عدة ولايات هندية.

ومنذ أن تولى حزب بهاراتيا جاناتا القومي السلطة عام 2014، تشهد الهند زيادة في حوادث استهداف الجماعات المتشددة للمسلمين وأفراد طائفة الداليت، الذين يتناولون لحم البقر والجاموس.

وقال مودي " قتل أشخاص بهدف حماية البقر أمر غير مقبول" مؤكدا " لا يوجد شخص في هذه الدولة يمتلك حق تنفيذ القانون بيده ".

وأضاف مودي أنه على الرغم من أن مهاتما غاندي، زعيم حركة الاستقلال الهندية ومسؤولين هنود أخرين، كانوا من أقوى المدافعين عن حماية البقر، إلا أن " هذا العنف ليس بالأمر الذي كان سيوافق عليه غاندي".

وكان مودي يتحدث أمام حشد في المنزل السابق لغاندي في ولاية جوجارات بغرب الهند، موطن مودي أيضا.

وأفادت شبكة ان دي تي في بأن جوناد خان، 16 عاما، تعرض للطعن من قبل مجموعة من الأشخاص في 22 يونيو الجاري للاشتباه في أنه وزملاءه كانوا يحملون لحم بقر في أكياس.

وقدر مودي وجماعات حقوقية أن 15 مسلما قتلوا في مثل هذه الحوادث منذ عام 2015.