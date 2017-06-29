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برلماني: توقيت زيادة أسعار الوقود "صادم"

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مصراوي Masrawy

برلماني: توقيت زيادة الوقود "صادم"

01:57 م الخميس 29 يونيو 2017

كتبت-مروة شوقي:

توقع محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، زيادة الأسعار بنسبة تقترب من 20% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني التهام المساعدات الاجتماعية التي أعلنتها الاسبوع الماضي وبلغت 7% وكانت تعالج جزءا من التضخم، على حد تعبيره.

وأضاف بدراوي، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن زيادة أسعار الوقود الكبيرة التي تراوحت في البنزين بين 30 و 40% وأسعار اسطوانات البوتاجاز  بنسبة 100%، ستؤثر على جميع مناحي الحياة وسيصاحبها ارتفاع تكلفة الحياة اليومية.

وبخصوص "توقيت الزيادة"، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إنه "صادم لتزامنه مع احتفال المواطنين بالعيد وثورة 30 يونيو، ولم أكن أفضل حدوث اقتران بين هذه الصدمات الكبيرة في الأسعار وبين الذكرى الرابعة لثورة يونيو".

وأشار إلى أن سياسات الحكومة تعد خطوات محددة مسبقة تُنفذ بشكل واضح، لافتًا إلى أن قرض صندوق النقد تصحبه حزمة من الإجرءات برفع الفائدة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء قريبًا.

وبحسب بدراوي، فإن مجلس النواب لا يتخذ إجراءات رقابية مع كل ما تقوم به الحكومة من تغيير في الأسعار أو مراجعة قراراتها، وهو ما تعبتره الحكومة موافقة من المجلس، مضيفًا:"هناك تنسيق مع رئيس مجلس النواب لحماية الحكومة".

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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