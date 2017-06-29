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بالصور.. أفخم الشواطئ في مصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أفخم الشواطئ في

01:49 م الخميس 29 يونيو 2017

بالصور.. أفخم الشواطئ في مصر

بالصور.. أفخم الشواطئ في مصر

كتبت- هاجر حاتم:

مع دخول فصل الصيف، يزداد الإقبال على شواطئ مصر، للاستمتاع بالمناظر الخلابة والسماء الزرقاء، والبحر والرمال، وإذا كنت من عشاق الفخامة والرفاهية نستعرض لك أفخم الشواطئ في مصر تعرف عليها.

الجونة

مع دخول فصل الصيف، يزداد الإقبال على شواطئ مصر، للاستمتاع بالمناظر الخلابة والسماء الزرقاء، والبحر والرمال، وإذا كنت من عشاق الفخامة والرفاهية نستعرض لك أفخم الشواطئ في مصر تعرف عليها. الجونة تبعد الجونة عن القاهرة حوالي من 5 الى 6 ساعات، وتطل على البحر الأحمر، بالنسبة للمواصلات يمكنك أخذ سيارتك حيث أن الطريق آمن وممهد أو ركوب

تبعد الجونة عن القاهرة حوالي من 5 الى 6 ساعات، وتطل على البحر الأحمر، بالنسبة للمواصلات يمكنك أخذ سيارتك حيث أن الطريق آمن وممهد أو ركوب "السوبر جيت" .

يمكنك الاستمتاع بفنادقها المميزة او استئجار شقة تطل على شاطئ البحر. أما بالنسبة لوسائل الترفيه فتبدأ من التجديف والغوص الى الاستجمام على شاطئ الجونة المميزة.

سهل حشيش

سهل حشيش

تقع على بعد 25 كيلو مترًا جنوب مدينة الغردقة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر. بها الكثير من المنتجعات سياحية من الطراز الأول، يوجد على الشواطئ العديد من الخدمات من كافيهات، ودي جي.

مرسى علم

مرسى علم

تبعد عن الغردقة بحوالى 280 كيلومتراً، وهي مركز رئيسي للغوص والصيد والرحلات البحرية حيث تحتوي على عدد من المحميات الطبيعية بجانب الشعب المرجانية الخلابة.

هاسيندا

هاسيندا

تعتبر واحدة من أفخم الشواطئ في مصر، بها حراسة مشددة لدخول القرية السياحية، تقدم الشواطئ خدمات متعددة للمصطافين، من كافيهات ودي جي وحفلات لأشهر النجوم.

مراسي

مراسي

تقع بجانب قرية هاسيندا على البحر الأبيض المتوسط، تمتلك أيضًا حراسة مشددة، وتقيم حفلات غنائية طوال فترة الصيف.

 

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مصراوي Masrawy

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