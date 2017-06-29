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تجار بأسواق الجملة في الغربية: منتظرين زيادة أسعار الخضر والفاكهة (صور)

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مصراوي Masrawy

تجار بأسواق الجملة في الغربية: منتظرين زيادة الخضر والفاكهة (صور)

01:54 م الخميس 29 يونيو 2017

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الغربية_ مروة شاهين:

قال محمد شعبان، تاجر طماطم بسوق الجملة بمدينة طنطا، إن أسعار الخضار والفواكه، مازالت ثابتة، ولم تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية، اليوم الخميس، لكنهم في انتظار زيادة الأسعار مع ارتفاع عدد التنقلات التي يحملونها من الأسواق، مشيرًا إلى أنها ستؤثر على كافة السلع لأن المواطن هو من يتحمل مصاريف سيارات النقل.

وأكد طارق البداروي، بائع في السوق، أن البائع لم يتأثر بزيادة السعر، حيث يضيف مصاريف النقل على المواطن ويتحمل هو الزيادة ولكن يعزف المواطن عن شراء كميات كبيرة، ما يؤثر على دخل البائع قائلًا: "يعني ضرر من كل ناحية مش في مصلحة حد زيادة الأسعار، المواطن بقى غلبان أوي".

وأشارت عفاف رضا، ربة منزل، إلى أن السلع الغذائية أسعارها مرتفعة، بما يكفي، ولم يقدر المواطن على تحمل زيادة قادمة، قائلة: "الناس بطلت تأكل أمال الزيادة اللي جاية هيحصل فينا أيه"، مطالبة بالنظر للمواطن الغلبان.

وأضاف حمدي عبدالفتاح، موظف، أن زيادة أسعار الوقود مرة أخرى، توضح نية الحكومة في منع الدعم عن المواطن الذي أصبح يعاني من هذه القرارات بشكل يومي، مبديًا استياءه من سياسات الحكومة التي تتعامل بها مع المواطن وعدم تقديرهم لحالة المواطن المصري، قائلًا: "الحكومة لازم تشوف طريقة تانية تحل بيها مشاكلها غير الضغط على المواطن، إحنا معدناش قادرين تستحمل زيادة أسعار".

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