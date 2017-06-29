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بالصور.. العثور على جثة طفل "ميت الكرما" داخل "جوال" في منزل بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. العثور على جثة طفل "ميت الكرما" داخل "جوال" في منزل بالدقهلية

01:48 م الخميس 29 يونيو 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

تجمهر عدد كبير أهالي قرية ميت الكرما أمام منزل "أ.ش.ع"، 33 عامًا، المتهم بقتل جثمان الطفل وليد محمد حامد غطاس، 10 سنوات، يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، خلال قضائه إجازة عيد الفطر المبارك، وحاولوا إشعال النيران فيه.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة الطفل بعد اختفاء دام لأكثر من 4 أيام داخل "جوال" ملقى ببدروم منزل الجاني، بعدما فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من المنزل.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب عمار الجداوي، وهشام الجوهري، للسيطرة على الأوضاع، ونقل جثمان الطفل إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن.
 
وكان  اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمري، مدير المباحث الجنائية،  بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، باختفاء الطفل وليد محمد حامد الغطاس، ١٠ سنوات منذ  عصر الإثنين الماضي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في أثناء لهوه مع أولاد الجيران أمام المنزل وبحثوا عنه في كل مكان لم يجدوه.

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