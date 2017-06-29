بالصور.. مشادات بين ركاب وسائقين في مواقف الأجرة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

وقعت مشادات كلامية بين ركاب وسائقين تطور بعضها إلى اشتباكات بالأيدي في مواقف سيارات الأجرة بالأقصر، بعد رفع أسعار الوقود وزيادة تعريفة الركوب.

وقال أحمد سيد، مواطن: "السيارات رفعت الأجرة بشكل مبالغ فيه.. السائق اللي ركبت معاه رفع الأجرة بنسبة 50% كنت بدفع جنيه من الكرنك للأقصر.. النهاردة دفعت جنيه ونصف".

ورفع السائقون بالأقصر أجرة السرفيس الداخلي من جنيه إلى جنيه ونصف، ومن البياضية إلى الأقصر من جنيه إلى جنيه ونصف، ومن موقف البياضية إلى البغدادي والحبيل من جنيه ونصف إلى جنيهين، ومن موقف البياضية إلى أرمنت من ثلاث إلى 4 جنيهات، ومن الأقصر إلى العديسات ثلاثة جنيهات ونصف.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة يتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.