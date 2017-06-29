بالأرقام.. تعرف على الزيادات الرسمية لـ"الأجرة" في جميع المحافظات

كتبت - هاجر حسني:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دراسة عن تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف نقل الأفراد والبضائع للمواصلات العامة.

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وشملت الزيادات المواصلات العامة وسيارات الأجرة على مستوى المحافظات، داخل المدن وخارجها..​ وفيما يلي تقرير الجهاز بالأرقام.. إضغط هنا