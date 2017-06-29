ضبط ترسانة أسلحة داخل سيارة رجل أعمال بالمعادي: "كنت بجامل صاحبي في فرحه"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث المعادي، القبض على رجل أعمال داخل سيارته بحوزته 184 طلقة و5 بنادق وطبنجة وطلقات جرينوف أثناء سيره بسيارته بطريق الأوتوستراد، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير، يُدعى "خالد.ع"، 29 سنة، يمتلك أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أعد النقيب عيد توفيق جنيدي، معاون مباحث المعادي، كمين أمني وتمكن من ضبطه والعثور على داخل سيارة دودج على 4 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش، وطبنجة صوت، وخزينة آلية، و122 طلقة آلي، و20 طلقة خرطوش، و40 طلقة صوت، و2 طلقة جرينوف، و5 هواتف محمولة.

اعترف المتهم بحيازة الأسلحة بقصد استخدامها في الابتهاج بحفل زفاف قائلاً: "كنت رايح أجامل صاحبي في فرحه واضرب

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.