الحلقة (12) من "عطر الجنة": بدر يعترف لهند بحبه لها.. ومها تكتشف خيانته

كتب : ندى سامي منذ 36 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (12) بدر يعترف لهند زوجته لأول مرة بحبه لها، وأنه تزوجها لأنه يحبها وليس ليحميها هي وأخواتها من عمه الذي يريد الاستيلاء على أموالهم، ما جعلها تثق فيه وتصدقة بعد أن كانت كثيرًا ما تتشاجر معه، وتتهمه بأنه تزوجها لمصلحته ولأموال أبيها.

مها زوجه بدر الأولي تشك أنه على علاقة بهند، وتسأله عن صحه ذلك لكنه ينكر علاقته بهند، فلا تصدقه مها وتبحث من ورائه في أوراقة وتليفونه، حتى تكشف حقيقته، وعلي نفس الغرار تساور هند الشكوك حول خيانه بدر لها لأنها لا زالت لا تعرف من التي ردت عليها في تليفونه، وعندما سئلته، تهرب من الإجابه على سؤالها.

ازداد قلق يوسف على والده، بعد أن أخبره بدر أن جدته تعيش عند منال ابنة عمه في المنزل ما جعله، يشعر أن والده ربما يكون في خطر، فاتصل بأمه وأخبرها أن تذهب وتأخذ خدته من عند منال لتعيش معه، ولكنها رفضت أن تفعل ذلك.

وفي نهاية الحلقة، قابلت هند مها في الجامعة، وأخبرتها أنها أتت لتطلب أجازة لأنها ستسافر مع زوجها بدر، ما جعل مها تصدم لتأكدها أن زوجها تزوج ابن عمه هند وأنكر ذلك عنها.

"عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام