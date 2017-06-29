الزمالك يكشف عن موقف «ستانلي» من المشاركة بدوري الأبطال

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كشف حمادة أنور المدير الإداري للزمالك أن عقد إعارة النيجيري ستانلي مع القلعة البيضاء مستمر حتى نهاية الموسم الجاري وليس حتى نهاية 30 يونيو.

وقال المدير الإداري للزمالك الموسم مستمر حتى فتح موعد القيد وبالتالي مشاركة ستانلي في المباريات مع الزمالك صحيحة في دوري أبطال إفريقيا بعد يوم 30 يونيو حتى فتح موعد القيد المحلي بمصر.

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وأشار حمادة أنور، في حالة إستمرار ستانلي سواء بتجدد الإعارة أو الشراء النهائي لن يكون له قيد جديد ويستمر في القائمة الإفريقية بنفس القيد دون الحصول على مكان جديد بالقائمة.

ويلتقي الزمالك بنظيره كابس يونايتد الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.