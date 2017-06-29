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محمود طاهر يطمئن على بعثة الأهلي في زامبيا

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محمود طاهر يطمئن على بعثة الأهلي في زامبيا محمود طاهر يطمئن على بعثة الأهلي في زامبيا

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

حرص المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا، عبر اتصال هاتفي باللواء شمس، رئيس البعثة.

وقال شمس إنه تلقى اتصالًا من المهندس محمود طاهر، صباح اليوم الخميس، استفسر خلاله على كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأهلي في زامبيا، والإقامة ومدى الراحة والالتزام داخل معسكر الفريق في العاصمة الزامبية لوساكا.

وطلب رئيس النادي من شمس نقل تحياته للاعبين والجهاز الفني وتمنياته بالتوفيق للفريق في مواجهة «زاناكو الزامبي» المحدد لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وشدد المهندس محمود طاهر في حديثه مع رئيس البعثة على ثقته ومجلس الإدارة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز على فريق «زاناكو الزامبي» والخروج بنتيجة إيجابية تكون خطوة مهمة للفريق في مشواره نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

وأكد طاهر أنه يتابع كل تفاصيل معسكر الفريق ويتمنى للأهلي أن يحالفه التوفيق في تلك المواجهة المرتقبة والمهمة في مشوار الفريق الصعب نحو التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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