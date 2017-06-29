اليوم.. الأهلي يخوض أول تدريباته في زامبيا

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في زامبيا في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب فريق زاناكو.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد حرص خلال الفترة الماضية على معاينة أرض الملعب والاطلاع على أرضيته ومدى جاهزيته لاستقبال تدريبات الفريق.

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ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الثالثة عصر غد الجمعة، وهو نفس توقيت المباراة التي تقام على ملعب «هيرو ستاديوم» في العاصمة الزامبية لوساكا.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد وصل إلى زامبيا عصر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 14 ساعة طيران تخللها ترانزيت مرتين في أديس أبابا وهراري.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الثالثة عصر السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.