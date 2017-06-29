طاقم تحكيم لقاء الأهلي وزاناكو يصل زامبيا عصر اليوم

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وزاناكو الزامبي في السادسة مساء غد الجمعة بفندق إقامة طاقم التحكيم الموريتاني الذي يدير اللقاء، المقام السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية ووليد مهدي مدير المباريات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم المباراة وموعد دخول وخروج الفريقين والتشديد على الزي المحدد لكل فريق.

ويصل طاقم التحكيم الموريتاني بقيادة علي لمغيفري، ويساعده أبو بكر دومبويا، عبد الرحمن وار، زامبيا في الرابعة عصر اليوم الخميس، ويؤدي طاقم التحكيم تدريباته غدا في الرابعة عصرا على ملعب «هيرو ستاديوم» الذي تقام عليه المباراة.