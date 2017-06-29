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للتخلص من إجهاد السفر.. «البدري» يصدر فرمانا جديدا

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للتخلص من إجهاد السفر.. «البدري» يصدر فرمانا جديدا للتخلص من إجهاد السفر.. «البدري» يصدر فرمانا جديدا

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من هاني وهبة، إخصائي التغذية بالفريق، تجهيز برنامج غذائي مكثف للاعبي الأهلي؛ بهدف التخلص من حالة الإجهاد التي تسببت فيها رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى لوساكا.

من جانبه قال وهبة إنه يعتمد في برنامجه على عناصر المكملات الغذائية التي تتيح للاعبين التخلص من حالة الإرهاق بسبب السفر وتمنحهم تنظيم أوقات النوم، خصوصا بعد اضطرابات مواعيد النوم في شهر رمضان الكريم.

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وأوضح وهبة أن الجهاز الطبي أعد برنامجا غذائيا متكاملا للاعبين يتخلله بعض المكملات الغذائية، تم إخطار فندق الإقامة به ومواعيده ويتم تنفيذه تحت إشرافه والشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الثالثة عصر السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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