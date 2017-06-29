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حشد جماهيري واهتمام إعلامي بالأهلي في زامبيا

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حشد جماهيري واهتمام إعلامي بالأهلي في زامبيا حشد جماهيري واهتمام إعلامي بالأهلي في زامبيا

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

حرص مسئولو نادي زاناكو الزامبي على توجيه نداء عام للجماهير الزامبية لحضور مباراة الأهلي المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخمسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء طلب مسئولو زاناكو عبر وسائل الإعلام الزامبية، في إطار سعيهم لتوفير الدعم الجماهيري المطلوب في تلك المواجهة الحاسمة أمام الأهلي.

وتقام المباراة على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا ويتسع لـ 45 ألف متفرج في حين تم بيع حوالي 5 آلاف تذكرة فقط حتى الآن.

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وتواجد عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين في زامبيا صباح اليوم في مقر فندق إقامة بعثة الأهلي في العاصمة لوساكا.

وحرصت وسائل الإعلام والصحافة في زامبيا على الالتقاء بحسام البدري المدير الفني للأهلي للحديث معه عن مباراة زاناكو الزامبي. 

واعتذر البدري عن مقابلة أي من وسائل الإعلام؛ نظرًا لتركيزه في المباراة فقط، ورغبته في عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية، مؤكدًا للجميع احترامه الشديد لحضورهم لمقابلته، مشددا على ظهوره في المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة للرد على استفسارات وسائل الإعلام في زامبيا عن المباراة بين الأهلي وزاناكو.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الثالثة عصر السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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