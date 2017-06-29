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الأهلي يكشف سر عدم الاستعانة بطائرة خاصة

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الأهلي يكشف سر عدم الاستعانة بطائرة خاصة الأهلي يكشف سر عدم الاستعانة بطائرة خاصة

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا، إن طول وقت الرحلة إلى زامبيا كان السبب وراء عدم الاستعانة بطائرة خاصة لمرافقة بعثة الأهلي في رحلته إلى مدينة لوساكا؛ استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى زامبيا بعد عصر أمس الأربعاء في رحلة استغرقت قرابة الـ14 ساعة؛ استعدادا لمواجهة زاناكو السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال شمس إن استخدام طائرة خاصة في مثل هذه الرحلة كان سيتكلف مبالغ باهظة للغاية لطول وقت الرحلة الذي كان سيحتاج لطائرة من طراز خاص للقيام بهذه الرحلة، فضلا عن ساعات الانتظار التي كانت ستقضيها الطائرة الخاصة في انتظار عودة بعثة الأهلي، وهو عكس ما تم في رحلة الأهلي إلى «جاروا الكاميرونية»؛ استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في مباراة الجولة الثانية.

وأشار شمس إلى أن إدارة النادي وفرت أقصى سبل الراحة المتاحة، وفقا لتعليمات المهندس محمود طاهر رئيس النادي، حيث إنه تم تقليل عدد ساعات الترانزيت وفقا للتنسيق مع شركة الطيران الناقلة.

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التحرير

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