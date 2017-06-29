حسام البدري: مجموعتنا أصبحت نارية ومباراة «زاناكو» لن تحسم الصعود

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، إنه يعرف جيدًا مدى قوة المنافس الذي سوف يواجه الأهلي في مباراة السبت المقبل بملعب «هيرو ستوديوم»، بمدينة لوساكا.

وأكد البدري احترامه الشديد لقدرات فريق «زاناكو الزامبي» من بداية دور المجموعات، مشددًا على أنه توقع أن يزيد هذا الفريق من صعوبة المجموعة؛ نظرا لمتابعته لـ«زاناكو» في الأدوار التمهيدية.

وقال البدري إن المجموعة الحالية للأهلي في دور المجموعات الإفريقي أصبحت نارية، وأنه سيواجه زاناكو من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط؛ لتعزيز موقعه في المجموعة والسعي نحو التأهل لدور الثمانية.

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وأشار البدري إلى أن مباراة زاناكو لن تحسم الصعود بشكل نهائي لأي من الفريقين، خاصة أن هناك مواجهة مرتقبة أمام القطن، ولكن مواجهة السبت ستؤثر كثيرا في مشوار أي من الفريقين.

وأضاف المدير الفني للقلعة الحمراء أن مستوى الفريق الزامبي ومنافسته حتى الآن بشكل قوي على الصعود لدور الثمانية دليل واضح على متغيرات عناصر القوة والضعف في الفريق الإفريقية التي تنافس كل عام على لقب دوري الأبطال.

ونوه البدري بأنه وعناصر الفريق بالكامل في تركيز شديد لتلك المواجهة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفه لإحراز الفوز والثلاث نقاط على حساب زاناكو الزامبي.