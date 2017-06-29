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سائقون بالغربية عن رفع أسعار الوقود: "نأكل عيالنا ولا نصرف على عربياتنا" (صور)

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مصراوي Masrawy

سائقون بالغربية عن رفع الوقود: "نأكل عيالنا ولا نصرف على عربياتنا" (صور)

01:36 م الخميس 29 يونيو 2017

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الغربية- مروة شاهين:

شهدت مواقف سيارات الأجرة، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حالة من الاستياء بين المواطنين، عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، وزيادة تعريفة الأجرة على المواطنين بأكثر من 50% تقريبًا.

محمد عبدالستار، سائق، أحد أهالي الغربية، قال لــ"مصراوي": "ده خراب بيوت، دلوقتي إحنا مش عارفين نأكل عيالنا، ولا نصرف على عربياتنا، والناس مش موافقة على التعريفة الجديدة"، مؤكدًا: "أنه رفع تعريفة الركوب إلى 50%، ما أدى إلى ضيق الركاب، خاصة وأن عدد كبير منهم عاد ولم يسافر".

وقال حمدي السيد، سائق: "أنا متزوج ولدي 3 أبناء جميعهم في الكليات، وأقوم بتمويل السيارة من أجري اليومي، بـ50 جنيهًا وأصبحت قيمة الآن بـ80 جنيهًا"، متسائلًا: "من يتحمل الزيادة؟".

وشهد موقف مدينة بسيون، تجمع للمواطنين المعترضين على زيادة التعريفة، معلنين رفضهم استقلال سيارات أجرة، لحين انخفاضها مره أخرى.

وقال رمضان فوزي، موظف بالمحكمة بمدينة طنطا، إن الذهاب لعمله يوميًا أصبح يتكلف 25 جنيهًا، عقب زيادة الأسعار، ما يؤدي بحسب ما قال، إلى أن لا يكفي راتبه حتى نصف الشهر.

وفي سياق متصل، قال إبراهيم خلف، رئيس موقف بسيون، إنه اجتمع بمجلس مدينة بسيون، وجرى الاتفاق على مناشدة محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، لمطالبته بزيادة التعريفة رسميًا.

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مصراوي Masrawy

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