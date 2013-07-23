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الحلقة (13) من "لن أطلب الطلاق": حنان تطرد زوجها من الغرفة بعد محاولته مفاجأتها

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الحلقة (13) من "لن أطلب الطلاق": حنان تطرد زوجها من الغرفة بعد محاولته مفاجأتها الحلقة (13) من "لن أطلب الطلاق": حنان تطرد زوجها من الغرفة بعد محاولته مفاجأتها

كتب : سارة محمد منذ 28 دقيقة

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، يحضر خالد لزوجته "تورتة" للاحتفال بها، كما يهيئ لها جوا رومانسيا، بخاصة وهى مفتقدة هذا الإحساس منه، ويقوم خالد بالاشتباك بطرف الطاولة ويقع التورتة على الأرض ويدمر كل شيء صنعه لها، وتحضر زوجته لترى ما فعله في السجاد.

ويقدم يوسف لـ"سندس" هدية من صنع يده بمناسبة عيد ميلادها وتسعد كثيرا، ويظهر على أخيه علامات الغيرة والغضب، لأنه يحب "سندس"، وتطرد حنان زوجها من الغرفة النوم بعدما ظلت تنظف فيها حتى الصباح لما فعله بها، ويتصل يوسف بسندس ويطلب منها أن تشكر نايف أخيه على هديته لأنه كان متضايقا، وتندهش سندس من تصرفه لأنها تحبه.

ويحكى نايف لأخيه عن مكالمته مع "سندس" وأنها ظلت تتحدث معه 3 ساعات ومن الواضح إنها تحبه، ويظهر من خلال الحديث أن الأخوين يحبون نفس البنت.

"لن أطلب الطلاق" تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.

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