رئيس امتحانات الثانوية يتفقد كنترول القليوبية لمتابعة أعمال التصحيح

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائبه خالد عبد الحكم، أعمال الامتحانات بكنترول القليوبية قطاع القاهرة "د"، في إطار متابعة العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة الدور الأول 2016/ 2017.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، اطمأن حجازي على سير العمل باللجنة من حيث التقدير وعمليات المراجعة والرصد.

ووجه حجازى بمراعاة إعطاء كل طالب حقه فى التقدير حرصًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما وجه بإجراء عمليات المراجعة والرصد بدقة.

وتقدم رئيس الامتحانات بالشكر للقائمين على العملية اﻻمتحانية على كل ما يبذلونه من جهد من أجل صالح الطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازي، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة الإحدى عشر على مستوى الجمهورية، للتنبيه على:

1. تنفيذ توصيات هيئة النيابة الإدارية بعدم تواجد أي تليفون محمول بصحبة أعضاء لجان النظام والمراقبة فيما عدا السيد رئيس اللجنة لسهولة التواصل وإعطاء التعليمات.

2. التأكيد على عدم الإفصاح عن أي نتيجة طالب قبل اعتمادها من الوزير والاهتمام شخصيًا بالأقسام المسئولة عن النتيجة منها (الحاسب الآلى والمحافظ – الحجرات السرية).

3. سرعة الانتهاء من حالات الشئون القانونية بالتواصل المستمر مع الإدارة العامة للشئون القانونية حتى لا تسبب في تأجيل إعلان النتيجة والتي بلغت حوالى 1500 حالة حتى الآن.

4. ضرورة الالتزام بقواعد المراجعة النهائية المعتمدة من السيد الدكتور الوزير.

5. التواصل مع السيد رئيس عام الامتحان ونائبة بصفة يومية للوقوف على أخر موقف لأعمال تقدير الدرجات والمراجعة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم 20 يوليو المقبل لإعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.