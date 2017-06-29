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"التاكسي الأبيض": سنتقدم بطلب للحكومة لزيادة تعريفة الركوب بعد رفع أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

"التاكسي الأبيض": سنتقدم بطلب للحكومة لزيادة تعريفة الركوب بعد رفع الوقود

01:20 م الخميس 29 يونيو 2017

كتب-عبدالله قدري:

قال علاء محمد، أمين عام نقابة التاكسي الأبيض المستقلة، إنهم سيتقدمون بطلب إلى رئيس الوزراء لزيادة سعر تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، بعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

وأضاف أمين في تصريح لمصراوي، أن التعريفة الحالية (4) جنيهات، غير مجدية قبل ارتفاع أسعار الوقود من الأساس، مشيرا إلى أن إذا لم تضع تعريفة ركوب مناسبة للزيادة الجديدة، فإن التاكسي الأبيض سيتحول إلى تاكسي أبيض وأسود.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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مصراوي Masrawy

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