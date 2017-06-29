رئيس الوزراء: لا توجه في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل العام

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجه في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل العام.

وأضاف رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء -، أن الحكومة اتخذت هذه القرارات الصعبة لأن البديل كان سيُصبِح أسوء.

وأكد شريف إسماعيل أن الحكومة راعت في زيادة أسعار الكهرباء محدودي الدخل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع، كما أن تطوير السكك الحديدية يحتاج إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري تماما، وأنه لا بديل عن الإصلاح، مضيفا أن هذه القرارات كانت ضرورية سواء كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي موجود أو غير موجود.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم الدعم الموجه لبند الحماية الاجتماعية في الميزانية الجديدة يقترب من 90 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي الدعم للبنود المختلفة هذا العام 333 مليار جنيه، مقابل 270 العام الماضي.​