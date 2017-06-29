وزير البترول يوضح نسب زيادة شرائح الغاز المنزلي بعد تحريك أسعار الوقود

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار شرائح الغاز الطبيعي الموصل للمنازل ارتفعت من صفر إلى ٣٠ متر مكعب بسعر جنيه واحد، ومن ٣٠ إلى ٦٠ متر مكعب ١.٧٥ قرشًا، ومن فوق ٦٠ متر مكعب بسعر ٢.٢٥ قرشًا، وذلك عقب رفع أسعار الوقود.

وأضاف الملا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بدراسة تحريك الأسعار قبل الاعلان عنها لمراعاة المواطن البسيط.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.