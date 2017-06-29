الأوقاف: قبول دفعة جديدة من خريجي الأزهر من الأئمة لدعم الوزارة

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن إعلان الوزارة قبول دفعة جديدة من أوائل خريجي الكليات الشرعية واللغوية من جامعة الأزهر دور مايو 2017، يأتي في إطار برنامج عمل الوزارة لدعم قدراتها من الأئمة والدعاة المتميزين والأكفاء وذوي الوعي والفهم بما يدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تجديد وتطوير وتصويب الخطاب الديني.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الخميس-، أن الوزارة ستتلقى عبر موقعها الإلكتروني طلبات التقدم من خريجي جامعة الأزهر دور مايو 2017 بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدًا من خريجي كليات (أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية).

وشدد الدكتور مختار جمعة على أن الأولوية ستكون عند التعيين للأعلى تقديرا بشرط اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة ولتلبية احتياجات الوزارة ببعض المناطق من الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي، ولا ينظر في نقل المعين قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.

يذكر أن الوزارة أعلنت صباح اليوم عن قبول دفعة جديدة من أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر وستتلقى الطلبات عبر موقعها الإلكتروني وفق نموذج يتضمن كافة بيانات الخريج وذلك بعد إعلان نتائج الكليات التي ستقبلها الوزارة ضمن الإعلان وذلك لطمأنة الخريجين على فرص عملهم.