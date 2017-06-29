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«اللجنة الهندسية» تضع تقريرها بشأن الوحدات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل

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«اللجنة الهندسية» تضع تقريرها بشأن الوحدات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل «اللجنة الهندسية» تضع تقريرها بشأن الوحدات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل

التحرير

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أعلن المهندس علي مرسي رئيس حي وسط اليوم قرارات اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل الذي تم هدمه، لتحديد مدي سلامتها إنشائيًا.

وأوضح "مرسى" أنه تقرر هدم ٥ عقارات قديمة بعد فحص مباني الشارع بأكمله وهي العقارات رقم " 12 ،13 و 17 ، 31 " بشارع علي الخشخاني والعقار رقم "17 " شارع حسن العدوي.

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وأشار إلى أنه جميع العقارات المقرر هدمها قديمة ومتهالكة مكونة من طابق أرضي و ثلاث أدوار أو أرضي ودورين، حيث أن العقار رقم ١٢ مكون من أرضي ودورين ورقم ٣١١ شارع علي الخشخاني مكون من أرضي و ثلاث أدوار، و ١٧ شارع حسن العدوي مكون من أرضي و ثلاث أدوار.

تشكلت اللجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد الكلية، الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية برئاسة العميد أحمد العزازي، مديرية الإسكان وحي وسط برئاسة المهندس علي مرسي.

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التحرير

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