«تموين المنيا»: لجان في الشوارع لمتابعة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا: إن "لجان من التموين بالتنسيق مع مباحث التموين تننتشر في الشوارع منذ الساعة السابعة صباحًا لمتابعة حالة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار، ووصول الكميات الموردة للمحطات"، لافتًا إلى أن جميع محطات الوقود تقوم منذ الساعة ٨ صباحاً ببيع البنزين بسعر ٣٦٥ بعد أن كان ٢٣٥ قرش، منوهًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلقى أي شكوى من المواطنين أو من أصحاب محطات الوقود وهناك متابعة مستمرة ولحظية على جميع المحطات.

وأشار "يوسف" في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى أن هناك بعض المحطات بها كميات مخزنة بالسعر القديم يتم رصد تلك الكميات وطرحها بالسعر الجديد، وهو ٣٦٥ وفارق السعر يعود إلى الهيئة العامة للبترول.

شاهد أيضا

وأكد أن جميع محطات الوقود تشهد هدوءًا كبيرًا بسبب الإجازات اليوم وغداً، ولا يوجد زحام داخل المحطات والتي يتجاوز عددها على مستوى المحافظة ما يقرب من ١٤٠ محطة، وتم دفع كميات كبيرة من الوقود فيها مع متابعة عمليات الدفع ورصد الكميات القديمة منعًا لتحقيق أرباح غير شرعية لأصحاب المحطات التي خزنت كميات بالأمس لبيعه بالسعر الجديد.