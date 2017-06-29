أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«تموين المنيا»: لجان في الشوارع لمتابعة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

Google+ Print
«تموين المنيا»: لجان في الشوارع لمتابعة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار «تموين المنيا»: لجان في الشوارع لمتابعة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة بالمنيا: إن "لجان من التموين بالتنسيق مع مباحث التموين تننتشر في الشوارع منذ الساعة السابعة صباحًا لمتابعة حالة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار، ووصول الكميات الموردة للمحطات"، لافتًا إلى أن جميع محطات الوقود تقوم منذ الساعة ٨ صباحاً ببيع البنزين بسعر ٣٦٥ بعد أن كان ٢٣٥ قرش، منوهًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلقى أي شكوى من المواطنين أو من أصحاب محطات الوقود وهناك متابعة مستمرة ولحظية على جميع المحطات.

وأشار "يوسف" في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى أن هناك بعض المحطات بها كميات مخزنة بالسعر القديم يتم رصد تلك الكميات وطرحها بالسعر الجديد، وهو ٣٦٥ وفارق السعر يعود إلى الهيئة العامة للبترول.

شاهد أيضا

وأكد أن جميع محطات الوقود تشهد هدوءًا كبيرًا بسبب الإجازات اليوم وغداً، ولا يوجد زحام داخل المحطات والتي يتجاوز عددها على مستوى المحافظة ما يقرب من ١٤٠ محطة، وتم دفع كميات كبيرة من الوقود فيها مع متابعة عمليات الدفع ورصد الكميات القديمة منعًا لتحقيق أرباح غير شرعية لأصحاب المحطات التي خزنت كميات بالأمس لبيعه بالسعر الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح