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الحكومة: لا زيادة في أسعار وسائل النقل العام حاليا

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الحكومة: لا زيادة في أسعار وسائل النقل العام حاليا الحكومة: لا زيادة في أسعار وسائل النقل العام حاليا

التحرير

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أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن لن تتجه إلى زيادة وسائل النقل العام في الوقت الحالي.

أضاف "رئيس الوزراء" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت هذه القرارات الصعبة لأن البديل كان سيُصبِح أسوأ.

وأوضح أن الحكومة راعت في زيادة أسعار الكهرباء محدودي الدخل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع، كما أن تطوير السكك الحديدية يحتاج إلى 100 مليار جنيه.

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وأضاف أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري تماما، وأنه لا بديل عن الإصلاح. مضيفا أن هذه القرارات كانت ضرورية سواء كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي موجود أو غير موجود.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم الدعم الموجه لبند الحماية الاجتماعية في الميزانية الجديدة يقترب من 90 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي الدعم للبنود المختلفة هذا العام إلى 333 مليار جنيه، مقابل 270 العام الماضي.

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التحرير

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