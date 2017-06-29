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«تموين القليوبية»: تم إخطار جميع محطات البنزين لتطبيق الزيادة

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«تموين القليوبية»: تم إخطار جميع محطات البنزين لتطبيق الزيادة «تموين القليوبية»: تم إخطار جميع محطات البنزين لتطبيق الزيادة

التحرير

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قال أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية: إن "المديرية اتخذت التدابير اللازمة لتطبيق قرار   بزيادة الوقود بـ129 محطة على مستوى المحافظة".

وأشار "السيد" في تصريحات لـ"التحرير" إلى أنه تم إخطار جميع محطات تسويق المنتجات البترولية بالأسعار الجديدة ووقت التنفيذ بجانب التنسيق مع مباحث التموين والمحليات لمواجهة أي تداعيات تصاحب تطبيق القرار .

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جدير بالذكر أن الزيادة الجديدة تضمنت رفع البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر  والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال نوفمبر الماضى تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

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التحرير

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