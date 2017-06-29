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اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد تسجل عبور 29 سفينة اليوم

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اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد تسجل عبور 29 سفينة اليوم اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد تسجل عبور 29 سفينة اليوم

التحرير

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناة السويس، اليوم الخميس، بأنها تعمل بشكل طبيعي، حيث سجلت عبور 29 سفينة اليوم.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينتين بضائع عامه ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 4 سفن بضائع عامه.

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كما سجّل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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التحرير

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