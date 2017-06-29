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"صحة الإسكندرية": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

01:05 م الخميس 29 يونيو 2017

الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

قرر الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، مد العمل برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات ومنافذ الخدمة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حتى الانتهاء من احتفالات ثورة 30 يونيو غدًا الجمعة.

وقال حجازي في تصريح صحفي له، اليوم، إن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بدأ من الجمعة الماضية، استعدادًا للاحتفالات بعيد الفطر المبارك، الذي جاء هذا العام في ذروة موسم الصيف، والزيادة الكبيرة في أعداد زوار الإسكندرية من المصطافين.

وأضاف أن حالة الطوارئ بالمستشفيات تمتد بامتداد الإجازات، حتى انتهاء الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو، وتشمل الاستعدادات توافر أعداد مضاعفة من أطقم "الورديات" في الأقسام الحرجة كالاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والتخدير مع التأكد من تواجد الإخصائيين من جميع التخصصات.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، ونشر سيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على أحياء المحافظة، وبالقرب من أماكن المتنزهات، والتجمعات والطرق السريعة.

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