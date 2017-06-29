عمره 29 عاما وواعد «ناعومي كامبل».. 8 معلومات عن حبيب «ريهانا» السعودي

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جدل واسع أثارته المغنية والممثلة الباربادوسية "ريهانا"، بعد تداول صور مخلة لها في أحضان رجل عربي، حيث قضيا إجازة رومانسية في إسبانيا بعد انفصالها عن حبيبها السابق مغني الراب الكندي "دريك"، وأثارت الصور انتقاد وسخرية الكثيرين، حيث ظهر عدة هاشتاجات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، تداول عبرها النشطاء عددا من التعليقات اللاذعة بشأن علاقتها بـ"ثري عربي"..

ويستعرض موقع "التحرير -لايف" مجموعة من المعلومات عن حبيب "ريهانا" الجديد..

1- رجل أعمال سعودي يدعى "حسن جميل".

2- عمره 29 عامًا، وهو ابن الميلياردير السعودي "عبد اللطيف جميل".

3- حاصل على بكالوريوس في المالية والمحاسبة.



4- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل"، وهي واحدة من كبرى الشركات في العالم، وتأسست في عام 1955، وتملك التوكيل الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في السعودية.

5- شركة والده هي الراعي الرسمي للدوري السعودي، ولذلك حمل اسم دوري "جميل".

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6- تقدر ثروة أسرته بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، وصنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية ضمن أغنى 12 عائلة عربية في العالم.

7- كان على علاقة عاطفية في وقت سابق بعارضة الأزياء الأمريكية "ناعومي كامبل".

8- رغم أن تاريخ بدء علاقته بـ"ريهانا" ليس معلومًا؛ فإن مصدرا مقربا منها أخبر موقع "ذا صن" البريطاني، بأن علاقتهما حقيقية وأن "ريهانا" واقعة بالفعل في غرامه.