أحمد الإبياري.. خريج كلية التجارة الذي أنفق على المسرح من جيبه الخاص

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أبصرت عيناه نور الحياة على حب المسرح، ولم يعرف لغيره حب في مجال الفنون، فمهما تغير المسمى الوظيفي له من "مؤلف أو كاتب أو منتج أو مخرج" يعقبها مباشرة كلمة "مسرحي"، لذا لم يبخل يومًا على تطوير ذلك الفن الذي كاد يندثر في مصر، حتى إنه أنفق من جيبه الخاص 800 ألف جنيه لعمل صيانة لمسرح "الريحاني"، حتى يتمكن من العرض عليه، فيكون المكان ملائمًا للجمهور، على حد قوله.



إنه المؤلف والمنتج والمخرج المسرحي أحمد الإبياري، المولود في 29 يونيو 1952، وأحد أبناء المؤلف الراحل أبو السعود الإبياري، الذي قدر البعض إنتاجه الفني بـ17% من تاريخ أفلام السينما المصرية، وهو رفيق نجاح الفنان الراحل إسماعيل ياسين، كما أن أحمد الإبياري هو والد الفنان الشاب طارق الإبياري، الذي عرف طريقه إلى التمثيل في سن مبكرة على مسرح والده.

"حظي سعيد إني مولود في كنف والدي أبو السعود الإبياري وإني اتربيت على مسرحه"، بهذه الكلمات أوجز "أحمد الإبياري" إجابته عن سؤال المذيعة له في برنامج "صباح أون"، حينما سألته عن تأثير تلك النشأة على موهبته الفنية، وتابع: "كل كتاباتي المسرحية من مدرسة أبو السعود الإبياري".

"أحمد" الذي تخرج في كلية التجارة عام 1975، نشأ في حي الأزبكية، وتنقل خلال فترتي طفولته وشبابه بين أحياء "الزمالك، الدقي، المهندسين"، إلى أن استقر في منطقة مصر الجديدة، وبدأ مسيرته الفنية عقب تخرجه مباشرة، بتأليف أولى مسرحياته "بحبك وشرف أمي"، بطولة فريد شوقي، والتي عُرضت في الإسكندرية.

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خاض تجربة الكتابة والتأليف بعدما تأكد من رغبته في أن يكون مؤلفًا لا ممثلًا، بعد أن عرض عليه المخرج نور الدمرداش التمثيل معه، وبالفعل صدقت نبوأته في موهبته، إذ ساهم في كتابة ما يزيد على 30 مسرحية منها: "أنا ومراتى ومونيكا، العسكرى الأخضر، الفهلوى، البعبع، فيما يبدو سرقوا عبده، دو رى مى فاصوليا، مرسى عاوز كرسى، مراتى زعيمة عصابه، سكر هانم".

ذكر "الإبياري" في لقاء تليفزيوني أنه دخل مجال الإنتاج المسرحي مضطرا بسبب تدخل المنتجين في عمله كمؤلف، إلى درجة أنه تمنى فشل مسرحية هو مؤلفها بعدما تدخل المنتج والمخرج في النص المسرحي لخدمة الغرض التجاري، وبالمثل خاض "أحمد" مجال الإخراج المسرحي، لعدم وجود مخرجين ملائمين لإخراج رواياته مؤخرًا.

للمؤلف الكبير رأي في "مسرح مصر"، حيث قال في حوار صحفي له مع "الأهرام": "لا بد أن نفرق بين مسرح التليفزيون والمسرح الجماهيري، فمسرح التليفزيون تراه الناس من خلال الشاشة الصغيرة أما مسرح الجماهير فهو الذي يدعوك للنزول من بيتك لمشاهدة عرض وهو ما يطلق عليه عرض مسرحي متكامل، أما الآخر فأنا أراه إسكتشات مجمعة قريبة من برنامج ساعة لقلبك والعودة الحقيقية للمسرح لن تكون إلا من خلال المسرح الجماهيري الذي يجبرك على النزول من بيتك واحترام ميعاد العرض".