فريدة فهمي ومحمود رضا.. حكاية ثنائي رقص على حبال الغرام

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على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، قدمت فرقة رضا أول استعراضاتها بعدما نجح الثلاثي "محمود رضا، علي رضا، فريدة فهمي" في تأسيسها عقب عودة "محمود" من الخارج، حيث تعلم رقص الفولكلور الأرجنتيني، وقرر أن يؤسس فرقة لرقص الفولكلور المصري بالتعاون مع شقيقه "علي رضا" وزوجته فريدة فهمي، خريجة كلية الآداب التي استهواها فن الرقص الشعبي.

في عام 1962 وبعد تأميم الفرقة، انتقلت العروض إلى مسرح "متروبول" حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار على إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.

تبلورت الملامح الفنية للفرقة في شكل البطل والبطلة، محمود رضا، وفريدة فهمي، اللذين شكلا معًا ثنائيا ناجحًا بجانب أعضاء الفرقة، الذين ظهروا في أفلام: "أجازة نصف السنة، حرامي الورقة، غرام في الكرنك"، وكان الأخير هو الأكثر نجاحًا على الإطلاق، وفيه قدمت الفرقة أروع رقصاتها، وجمع الفيلم الثنائي الراقص في قصة حب زخرفتها وصلة العروض الاستعراضية في نهاية الفيلم بالأقصر.

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ونظرًا لتعاون فريدة فهمي مع محمود رضا في أكثر من عمل فني، ربط البعض بينهما بالزواج، في حين أن محمود لم يتزوج "فريدة" يومًا، بل كان متزوجًا من شقيقتها "نديدة"، في حين تزوجت هي من شقيقه "علي"، لكن لم يؤثر ذلك قط على روح الانسجام للثنائي الراقص، حيث ظلت "فريدة" 25 عامًا تقدم عروضًا للفرقة، ولم تعتزل إلا بعد استبعاد محمود رضا من تدريب الفرقة قبل انتهاء المدة المحددة لخروجه على المعاش بتسعة أشهر، فتدهورت أحوال الفرقة لتعتزل وتسافر إلى الولايات المتحدة وتحصل بعد 5 سنوات على درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا، لتتجه بعد ذلك للتدريس بأكاديميات ومعاهد الرقص بالخارج.

لا تزال حبال الود موصولة بين الثنائي، رغم ما غيره الزمن من ملامح وجهيهما، حيث معالم الشيخوخة التي أبلت حيويتهما، وفي حوار صحفي للفنان محمود رضا مع مجلة "صباح الخير"، وصف فريدة فهمي بأنها "عشرة عمره" وصديقته التي جمعه بها ذكريات لا تنسى، بينما حرصت الأخيرة على مبادلته روح المحبة في حواراتها الصحفية التي رجعت خلالها سبب اعتزالها الرقص لاستبعاد نصفها الفني الآخر من الفرقة بعد تعاون دام 25 عامًا.