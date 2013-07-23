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الحلقة (11) من "فرعون": "فؤاد مدبولي" يتعرف على "سحر" من خلال حفلة خاصة في منزله

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الحلقة (11) من "فرعون": "فؤاد مدبولي" يتعرف على "سحر" من خلال حفلة خاصة في منزله الحلقة (11) من "فرعون": "فؤاد مدبولي" يتعرف على "سحر" من خلال حفلة خاصة في منزله

كتب : أمل القاضي منذ 22 دقيقة

شهدت الحلقة (11) من مسلسل "فرعون"، زيارة "رجب" لـ"ماجي"، صديقة "سحر"، رغم حرصها على السكن في مكان لا يعلمه، ونشبت بينهما مشادة كلامية حول السبب في مقتل "سحر"، ونصحته بعدها بالبحث في دفاتره القديمة وعمن ظلمهم "فرعون" في عمله، للتوصل لمَن قتل "سحر"، وتتهمه هو بالوقوف وراء قتلها بأعماله وظلمه.

وتستعرض الحلقة بداية العلاقة بين "سحر" ورجل الأعمال "فؤاد مدبولي"، حيث كانت تعمل في الضيافة والخدمة في حفلاته، ولكنه يطلب منها هي و"ماجي" أن يقومان بالضيافة له في حفلة خاصة، يقوم بعدها بتوصيلهما إلى منزلهما بسيارته، وعندما يعترض "فرعون" على ذلك تتشاجر معه "ماجي".

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

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