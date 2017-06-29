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المفاوضون يناقشون مقترح سحب جزء من القوات التركية في قبرص

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مصراوي Masrawy

المفاوضون يناقشون مقترح سحب جزء من القوات التركية في قبرص

12:58 م الخميس 29 يونيو 2017

المفاوضون يناقشون مقترح سحب جزء من القوات التركية في قبرص

القوات التركية

أثينا (د ب أ)
قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إن اقتراح تركيا سحب جزء من قواتها من قبرص أصبح محور مباحثات إعادة التوحيد التي تجرى في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

ويمثل العرض الذي قدمه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأربعاء في منتجع كرانس مونتانا أول عرض تركي واقعي لحل قضية الأمن في قبرص.

ويشار إلى أن قبرص منقسمة لقبرص اليونانية وقبرص التركية منذ عام 1974، عقب انقلاب يوناني وغزو تركي.

ويشارك في المباحثات رئيسا شطري الجزيرة بالإضافة إلى وزراء الخارجية ودبلوماسيين بارزين من القوى الثلاثة الحامية لقبرص وهى اليونان و تركيا وبريطانيا، باعتبارها دولة استعمارية سابقة.

وتريد قبرص اليونانية واليونان أن تسحب تركيا قواتها في قبرص التي تبلغ 35 ألف جندي، وهو أكبر من عدد القوات اليونانية والبريطانية المتواجدة هناك.

وقالت المصادر لـ (د.ب.ا) إنه وفقا لخطة جاويش أوغلو، سوف تبدأ تركيا في سحب قواتها فورا، على أن تستمر في القيام بذلك على مراحل، ولكن سوف تبقى على تواجد عسكري محدود.

وقال رئيس قبرس اليونانية نيكوس أناستاسيادس " هذا لا يرضينا على الإطلاق".

من المتوقع أن ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمفاوضات غدا الجمعة.

ويهدف الجانبان للتوصل لاتفاق من شأنه إيجاد هيكل اتحادي في قبرص، على أن تتشارك السلطات اليونانية والتركية السلطة السياسية.

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