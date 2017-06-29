تنديد فلسطيني بإغلاق إسرائيل المسجد الأقصى أمام المصلين

رام الله (د ب أ)

نددت حكومة الوفاق الفلسطينية بإغلاق السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس المسجد الأقصى في شرق القدس أمام المصلين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان، إن الإجراء الإسرائيلي "يتنافى مع كافة القيم والأخلاق الإنسانية ويمثل تجاوزا خطيرا لكافة القوانين الدولية وانتهاكا صارخا لقرارات المجتمع الدولي".

وأكد رشماوي على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، ورادعة لوقف سلطات الاحتلال، ومنعها من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وشدد على الموقف الفلسطيني بأن "القدس الشرقية ستبقى هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهذه الجرائم والممارسات التي تقدم عليها سلطات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة كافة الجهود وتسخير الإمكانيات من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا على كافة الأراضي الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس الشرقية".

وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق اليوم أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين وسط اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين يقودها قائد الشرطة في القدس يورم ليفي.