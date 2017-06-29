بعد زيادة أسعار السولار.. وزير التموين لمصراوي: "لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة سوف تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، والمخصص لإنتاج الخبز المدعم، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز.

وأكد وزير التموين في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يُباع بـ5 قروش، لافتًا إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يومياً، وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرش للرغيف الواحد.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.