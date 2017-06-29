بعد 12 عامًا.. المكسيك تسعى للثأر من ألمانيا في كأس القارات

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يحتضن استاد فيشت الأوليمبي، مواجهة منتخب ألمانيا أمام نظيره المكسيكي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، بقيادة الحكم بيتانا نيسترو فابيان، في نصف نهائي كأس القارات المقامة في روسيا.

وتصدرت ألمانيا بتشكيلتها الشابة بأقل معدل أعمار للاعبين بين جميع المشاركين 24 عامًا و4 أشهر المجموعة الثانية بفوزين على أستراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت المكسيك ثانية بفارق الأهداف خلف البرتغال في المجموعة الأولى بعد التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.

واختبر مدرب أبطال العالم يواكيم لوف أكبر عدد من اللاعبين في المباريات الثلاث الأولى حيث أشرك 21 من أصل 23 لاعباً، في المقابل، يعول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لمنتخب المكسيك بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على الانسجام والخبرة التي يتمتع بهما معظم عناصره.

وسيفتقد المنتخب المكسيكي في هذه المواجهة إلى قائده لاعب وسط أيندهوفن الهولندي أندريس جوادرادو بسبب الإيقاف، ويأتي اللقاء بعد 12 عامًا على المواجهة القوية التي انتهت بعد التمديد بفوز صعب لألمانيا (4-3) في مباراة المركز الثالث في كأس القارات أيضًا.

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الجدير بالذكر أن ألمانيا والمكسيك تواجها 10 مرات، وفازت المكسيك مرة واحدة (عام 1985) مقابل أربعة انتصارات للماكينات الألمانية أهمها وأكبرها في مونديال 1978 في الأرجنتين 6-0، بينما فرض التعادل نفسه في 5 مواجهات.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة اليوم، منتخب تشيلي، الذي تأهل إلى المباراة النهائية عقب التغلب على البرتغالي بركلات الترجيح (3-0) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل سلبًا بين الفريقين، لتبلغ تشيلي النهائي في مشاركتها الأولى في المسابقة لأول مرة.